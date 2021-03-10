Протурецкие боевики атаковали лагерь беженцев на севере Сирии

Протурецкие боевики «Сирийской национальной армии» (СНА) нарастили интенсивность обстрелов территорий провинции Идлиб. Под предлогом контртеррористической операции они произвели серию нападений на населенные пункты на севере Сирии. Однако вместо заявленных целей, объектами их атак становятся гражданские объекты, правительственные войска или члены конкурирующей группировки «Сирийские демократические силы» (СДС).

Что происходит в Идлибе и как протурецкие силы ведут борьбу за контроль над территориями — читайте в материале международной редакции ФАН.

شاهد القصف المدفعي العنيف من مدفعية عصابات الاسد الذي استهدف قرية بينين وحرشها واطراف قرية شنان جنوب ادلب قبل قليل pic.twitter.com/VqqXzjpT2M — انس المعراوي (@anasanas84) March 9, 2021

В ходе очередной атаки протурецких боевиков в ночь с 8 на 9 марта пострадал лагерь беженцев у населенного пункта Араб Сайид. Один из снарядов, стал причиной пожара.

Last night, a tent with a small girl inside was fired in the Saed camp in the north of #Idlib. According to the local sources it was done by turkey-backed forces under the excuse of the previously announced counter-terrorist operation.#Syria #Fire pic.twitter.com/4Q3C1fwTgp — ShamS (@sham_syrianews) March 9, 2021

Попадание боеприпаса привело к тому, что загорелась тканевая палатка, где находился ребенок. Сообщается, что маленькая девочка получила сильные ожоги.

حسبنا الله ونعم الوكيل

الان اصابة طفلة رضيعة بحروق بليغة جراء احتراق خيمة سفينة في مخيم ساعد قرب بلدة كللي شمال ادلب.

الطفلة نازحة مع امها من مدينة اللطامنة شمال حماة pic.twitter.com/SWfLqsMaAg — انس المعراوي (@anasanas84) March 8, 2021

Беженцы и так находятся в критической гуманитарной обстановке, однако постоянная опасность со стороны боевиков еще более усугубляет их положение. Палаточные лагеря, в которых они проживают, сделаны из легковоспламеняемых материалов. Из-за этого риск пожаров в районах размещения временно перемещенных лиц — существенно выше.

من أخطر أنواع الخيام خيمة السفينة

في كل يوم تحترق خيمة للنازحين بسبب عدم تحملها للحرارة

سميت السفينة بسبب غرقها فورا ودخول المياه اليها من كافة الجهات وقت تساقط الأمطار

نتمنى من كافة المنظمات والجمعيات الانسانية تبديل هذا النوع لنوع أفضل لحماية النازحين والحفاظ على حياتهم. pic.twitter.com/aBCynTSEKH — انس المعراوي (@anasanas84) March 8, 2021

Турция объявила о начале военной операции в Идлибе еще в октябре 2017 года. Своими боевыми действиями Анкара рассчитывала создать буферную зону между собственной территорией и Сирией. По заявлению Анкары, это было необходимо для обеспечения безопасности границы и отправки сюда сирийских беженцев.

Одной из целей, стоявших во время операции главы также было снижение в этом районе количества боевиков проамериканской группировки «Сирийские демократические силы». Их Анкара считает военизированным крылом «Рабочей партии Курдистана» (РПК), признанной турецкими властями террористической.

Между тем намеченных целей турецкое руководство пока так и не добилось. Фактически приграничные регионы контролируются лояльными Анкаре боевиками, действия которых нередко приводят к гибели мирных жителей.