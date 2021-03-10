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Протурецкие боевики атаковали лагерь беженцев на севере Сирии

Как протурецкие боевики подожгли лагерь беженцев в Сирии

Протурецкие боевики «Сирийской национальной армии» (СНА) нарастили интенсивность обстрелов территорий провинции Идлиб. Под предлогом контртеррористической операции они произвели серию нападений на населенные пункты на севере Сирии. Однако вместо заявленных целей, объектами их атак становятся гражданские объекты, правительственные войска или члены конкурирующей группировки «Сирийские демократические силы» (СДС).

Что происходит в Идлибе и как протурецкие силы ведут борьбу за контроль над территориями — читайте в материале международной редакции ФАН.

 

В ходе очередной атаки протурецких боевиков в ночь с 8 на 9 марта пострадал лагерь беженцев у населенного пункта Араб Сайид. Один из снарядов, стал причиной пожара.

Попадание боеприпаса привело к тому, что загорелась тканевая палатка, где находился ребенок. Сообщается, что маленькая девочка получила сильные ожоги.

Беженцы и так находятся в критической гуманитарной обстановке, однако постоянная опасность со стороны боевиков еще более усугубляет их положение. Палаточные лагеря, в которых они проживают, сделаны из легковоспламеняемых материалов. Из-за этого риск пожаров в районах размещения временно перемещенных лиц — существенно выше.

Турция объявила о начале военной операции в Идлибе еще в октябре 2017 года. Своими боевыми действиями Анкара рассчитывала создать буферную зону между собственной территорией и Сирией. По заявлению Анкары, это было необходимо для обеспечения безопасности границы и отправки сюда сирийских беженцев.

Одной из целей, стоявших во время операции главы также было снижение в этом районе количества боевиков проамериканской группировки «Сирийские демократические силы». Их Анкара считает военизированным крылом «Рабочей партии Курдистана» (РПК), признанной турецкими властями террористической.

Между тем намеченных целей турецкое руководство пока так и не добилось. Фактически приграничные регионы контролируются лояльными Анкаре боевиками, действия которых нередко приводят к гибели мирных жителей.

Как протурецкие боевики подожгли лагерь беженцев в Сирии

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