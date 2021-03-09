Основатель OnePlus презентовал концепт новых прозрачных беспроводных наушников

Пекин, 9 марта. Концепт новых беспроводных прозрачных наушников представил стартап основателя OnePlus Карла Пея, дебют самой новинки назначен на лето.

Наушники Concept 1 не будут полностью повторять концептуальный продукт, но в них будет прослеживаться та же философия дизайна: невесомость, легкость и вневременность. Новинка будет построена на тех же конструктивных принципах, что и представленный концепт.

В настоящих наушниках будут использоваться такие же прозрачные материалы и они будут избавлены от ненужного брендинга. Представленный концепт отражает целую философию новой компании Пея Nothing, а не только отдельный продукт.

Наушники были разработаны Томом Ховардом, главой Nothing по дизайну. Concept 1 не станет тем продуктом, который компания планирует выпускать, отметил представитель компании.

Специалисты предостерегли любителей громкой музыки от прослушивания композиций на максимальной громкости в наушниках. Это может привести к нарушению слуха или даже потере его. Правила пользования наушниками рассказали медики.