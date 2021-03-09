Таксист из Вольска признался в изнасиловании и убийстве пятилетнего пасынка

Вольск, 9 марта. Фигурант, будучи «под кайфом», изнасиловал пятилетнего сына своей сожительницы. После этого, чтобы скрыть преступление, он выгнал ребенка на мороз в нижнем белье.

Обвинение предъявлено 38-летнему отчиму ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области. По данным следствия, мужчина в состоянии наркотического опьянения пришел в квартиру к своей сожительнице, где и находился мальчик. Совершив действия сексуального характера, обвиняемый выгнал ребенка на улицу в одном нижнем белье и без обуви. Тело ребенка нашли на следующий день. Он погиб от переохлаждения.

Эксперты обнаружили на одежде преступника кровь и некий «биологический материал». Мужчине предъявлены обвинения по статьям «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и «Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Обвиняемый вначале отрицал свою причастность к случившемуся, но позже во всем сознался и полностью признал свою вину.

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