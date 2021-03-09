Археологи обнаружили в Египте кладбище домашних животных возрастом около 2 тысяч лет

Каир, 9 марта. Захоронения, содержащие остатки нескольких сотен кошек, собак и обезьян, нашла группа археологов на территории раннеримского порта Береника.

В общей сложности археологи нашли отдельные захоронения домашних животных. Они содержали в себе останки более 600 кошек, собак и обезьян. Установлено, что могилы были найдены на кладбище в раннеримском порту Береника на берегу Красного моря. По оценкам ученых, возраст этого места составляет около 2 тыс. лет.

Согласно предварительным данным исследователей, останки животных могли были быть выброшенными как «мусор». Однако позже археологам удалось доказать, что животных все же содержали в качестве домашних питомцев. Результаты исследований доказывают, что многие из них или дожили до глубокой старости, или умерли от травм и болезней, но никак не были принесены в жертву богам.

Кроме того в большинстве захоронений содержались останки кошек, которые были аккуратно уложены в ямы и покрыты тканями. На многих из них также были найдены железные ошейники и ожерелья.

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