Эксперт оценила готовность США к диалогу с РФ и КНР по стратегической стабильности

Москва, 9 марта. США намерены сохранить свое военное присутствие в Афганистане и Ираке. Об этом заявила доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.

По ее словам, Принципиально нового в риторике нового президента США Джо Байдена нет. США готовы обсуждать с Россией и Китаем ограничения в сфере военных технологий, включая стратегическую стабильность. Однако общий курс США в военной сфере останется прежним, говорится в переходных положениях стратегии национальной безопасности, которую ранее распространил Белый дом.

«Байден на прошлой неделе начал атаки на иранские объекты в Сирии, что в данную стратегию не совсем вписывается. Если перейти непосредственно к документу, то здесь, например, по поводу Ближнего Востока сказано, что США будут присутствовать до той степени, которая соответствует для разрушения террористических сетей и сдерживания иранской угрозы. А как это будет воплощаться в жизни, будет известно со временем на практике. Поэтому это только рамочные заявления», — отметила Войко.

Ранее администрация Байдена обнародовала переходные положения национальной стратегии безопасности США, в которой утверждалось, что Вашингтон «не намерен участвовать в бесконечных войнах». Эти заявления перекликаются с позицией предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа, который выступал против постоянных войн и стремился их завершить, выводя войска из Ирака и Афганистана. Однако действия нынешнего президента США свидетельствуют об обратном.