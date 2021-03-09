Составлен рейтинг популярных у россиян зарубежных направлений весной 2021 года

Москва, 9 марта. Самые популярные зарубежные туристические маршруты у россиян весной 2021 года перечислили специалисты компании OneTwoTrip.

Эксперты провели анализ бронирований жителей России. Первое место в рейтинге занимает Турция. Туда отправится 35% граждан, которые запланировали отдохнуть весной. Также каждый десятый россиян приобрел билеты в Армению. Тройку лидеров замыкание Киргизия, туда отправится 9% туристов.

Еще 8% путешественников полетят в Объединенные Арабские Эмираты, а по 4% проведут отпуска на территории Азербайджана и на Мальдивах. В десятку востребованных направлений вошли Египет, Казахстан, Молдавия и Грузия.

Отдых внутри Российской Федерации упал в цене. Так, провести отпуск в марте в Санкт-Петербурге стало стоить на 40-50% дешевле с условием использования туристического кешбэка. Внимание на это обратила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.