Психолог объяснила, почему подросток в Пензе хотел расстрелять одноклассников

Во вторник, 9 марта, в Пензе полицейские задержали 16-летнего подростка, который планировал расстрелять одноклассников из ружья своего деда. Позже стало известно: школьник в соцсетях рассказывал, что ровесники относятся к нему без должного уважения, поэтому он собирается устроить в классе массовое убийство.

Это не первый подросток, который захотел отомстить обидчикам с помощью оружия. ФАН поговорил с семейным и детским психологом Натальей Наумовой. Она объяснила, что именно подталкивает молодых людей на такие поступки, и как уберечь своего ребенка от этого.

«Единственная причина, из-за которой подростки готовы пойти на убийство своих одноклассников, родителей и так далее— это обида. Каждый раз. Ребенок получил обиду и не может с ней справиться. Она вызывает эмоции и чувства, которые захватывают. И в какой-то момент он чувствует, что он должен отомстить за себя или за какого-то близкого друга, которого так же обидели», — объяснила собеседница агентства.

Такая ярая жажда мести возникает из-за неверного мышления, а также неправильной расстановки приоритетов. Зачастую такой подросток в детстве был травмирован, после чего испытал похожее чувство, считает Наталья Наумова.

«Таким же образом он сейчас переживает детский опыт, хотя сам этого не осознает. За счет того, что эта ситуация не нова, а повторялась уже много раз, жажда мести возросла, а торможение еще достаточно слабое. Лобные структуры головного мозга, которые отвечают за самоконтроль, за возможность остановиться, сделать правильно, у подростка еще не очень хорошо развиты», — рассказала эксперт.

Психолог объяснила, что у мальчиков позже созревают эти структуры, поэтому мы и видим, что чаще всего агрессия исходит со стороны молодых парней.

«Обида формирует мысли, которые способны очень сильно ранить. Чем больше он о ней думает, тем больше он чувствует безвыходность ситуации», — подчеркнула собеседница ФАН.

Она уверена, что в таких ситуациях всегда есть предыстория. Скорее всего, в детском возрасте родители обидели ребенка.

«Очень важно с ребенком все обсуждать, не давить. Важно ему позволять мыслить и с самого маленького возраста позволять ребенку принимать свои решения», — резюмировала психолог.

До этого психолог Наталья Наумова объяснила ФАН, почему молодые люди ради многомиллионных просмотров в Сети рискуют своей жизнью и репутацией.