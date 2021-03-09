Путин оценил идею закрепить статус молодых ученых на законодательном уровне

Москва, 9 марта. Российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу закрепить на законодательном уровне статус молодых ученых. Идею выдвинул министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Государство должно заботиться об ученых всех поколений и возрастов. Начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке, отметил Владимир Путин. Сейчас статус молодого ученого никак не закреплен ни в федеральном, ни в региональном законодательстве, уточнил Валерий Фальков.

«На уровне подзаконных актов есть разные трактовки, и это не позволяет сфокусировать меры государственной поддержки», — пояснил он.

Российским ученым удалось разработать домашний тест на COVID-19. Чтобы определить с его помощью наличие вируса в крови, достаточно пяти минут, отметил доктор технических наук Пермского политехнического университета Сергей Костарев.