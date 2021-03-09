Доказана эффективность сорной травы Бородач в борьбе с диабетом и раком

Москва, 9 марта. Сорная трава Бородач обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Она способна помочь человеку избавиться от рака и диабета.

К такому выводу пришла международная группа ученых. В экстракте сорной травы зафиксирован высокий уровень флавоноидов. В ходе исследования ученые выяснили, что вещества из сорняка связываются со свободными радикалами, что предотвращает повреждение клеток.

На уровне кожи Бородач подавляет пигментные пятна. Это возможно, так как ингибируется белок тирозиназы. К тому же подавляются процессы, которые приводят к развитию сахарного диабета, отмечают ученые. Извлеченные из Бородача вещества борются с клетками хронического миелолейкоза.

Коронавирус повышает риск развития сахарного диабета. Об этом заявил врач-эндокринолог Юрий Потешкин. В группе риска находятся люди, у которых есть предрасположенность к сахарному диабету. Малоподвижный образ на фоне коронавируса может лишь усугубить ситуацию.