Политик Делягин заявил, что в Советском Союзе жили богаче, чем сейчас в России

Санкт-Петербург, 9 марта. Уровень жизни жителей СССР и России сравнил советский и российский экономист, политик и публицист, доктор экономических наук Михаил Делягин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Росту экономики мешает государственная политика. Если вы не можете взять кредит, находитесь под постоянным административным прессом, если задним числом пересматривают заключенные соглашения, наблюдается произвол монополий и нищета населения, роста экономики в таком государстве не будет», — считает Делягин.

По мнению экономиста, уровень жизни, доступный гражданам СССР, до сих пор не достигнут жителями современной России.

Так, Делягин утверждает, что покупка автомобиля осталась неподъемной для 70% россиян. Городской транспорт стал менее доступным, чем в СССР. Что касается зарубежных поездок, то курорты Украины, например Закарпатье, экономист назвал «почти недосягаемыми».

«Я очень хорошо помню, как в СССР ездили по путевке в Эстонию, которая выглядела как европейская страна, и путевка стоила меньше месячной заработной платы. Но самое главное, что, по данным наших страховщиков, более 70% населения России имеет доход менее 25 тысяч рублей, а это реальный прожиточный минимум, потому что официальный прожиточный минимум занижен примерно вдвое», — заявил Делягин.

Эксперт не согласился с данными аналитиков FocusEconomics, которые спрогнозировали, что в 2021 году в России ожидается рост экономики в среднем на 3%, а в 2022 — на 2,4%. Делягин считает эти цифры «надуманными», а аналитиков FocusEconomics, крупнейшего аналитического агентства в мире, назвал «никому не известными».

«По официальным данным Росстата, у нас сейчас экономический спад. Возможно, в 2021 году будет незначительный рост экономики», — считает Делягин.

Ранее ФАН рассказывал, что объем дефицита федерального бюджета России за январь-февраль 2021 года составил 644,899 млрд рублей.