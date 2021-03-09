«Челябинский трубопрокатный завод» принял решение и продаже своих акций «ТМК»

Москва, 9 марта. «Трубная металлургическая компания» Дмитрия Пумпянского, которая считается крупнейшим изготовителем труб в РФ, выкупит 86,54% группы «ЧТПЗ» у Андрея Комарова за 84,2 млрд рублей.

В состав группы входят «Челябинский трубопрокатный завод» и «Первоуральское новотрубное предприятие», передает РБК.

«Все необходимые одобрения, в том числе от ФАС, получены», — уточняется в совместном сообщении двух компаний.

Капитализация «ЧТПЗ» на Мосбирже увеличилась на 16,4% — до 93,1 млрд рублей на фоне новостей о сделке. Исходя из стоимости соглашения, «Трубная металлургическая компания» оценила «ЧТПЗ» на уровне 97,3 млрд рублей.

Согласно закону, «ТМК» обязана направить акционерам «Челябинского трубопрокатного завода» предложение о выкупе ценных бумаг по максимальной цене покупки или по средней стоимости за последние полгода. Поскольку сумма сделки превышает рыночную, стоимость выкупа может составить около 320 рублей за бумагу (нынешняя цена — 304,5 рубля), резюмировал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что в январе ушел из жизни председатель совета директоров группы «Челябинского трубопрокатного завода» Александр Федоров. Его смерть стала большой потерей для экономики и промышленности России.