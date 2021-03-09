Кардиологи нашли маркер заболеваний сердца и сосудов в сетчатке глаза

Сакраменто, 9 марта. Количество ишемических поражений сетчатки глаза может указывать на наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, выяснили калифорнийские медики.

Болезни сосудов и сердца являются главной причиной инвалидности во всем мире. Предотвратите развитие таких недугов поможет своевременная диагностика. Однако в большинстве случаев патологии остаются не найденными, пока не случится инсульт или инфаркт миокарда. Подверженные болезням сердца люди склонны к окклюзии сосудов сетчатки глаза.

Неинвазивная технология визуализации и оптическая когерентная томография помогут выявить аномалии в зрительных органах, которые указывают на ишемию. Поражения возникают из-за гипоперфузии или микроэмболии. Такие нарушения являются маркерами заболеваний сердечно-сосудистой системы. Главными средствами в борьбе с недугами являются правильное питание и физическая активность.