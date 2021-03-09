Елена Подкаминская растрогала фанатов поздравлением мамы с 8 Марта

Москва, 9 марта. Актриса Елена Подкаминская опубликовала редкий снимок с мамой Светланой и поздравила ее с 8 Марта. Растроганные фанаты отметили поразительное сходство между ними.

Звезда сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» обратилась к маме через Instagram. Подкаминская показала фанатам снимок, на котором женщина на фоне летнего пейзажа, улыбаясь, смотрит вдаль. Кроме того, актриса опубликовала рисунок, который подарила маме в детстве на Международный женский день.

«8 Марта для меня неизменно мамин праздник. В детстве всегда рисунок-открытку маме мастерила. Мамулечка, нежность моя! Я сегодня открытку не подготовила, вместо этого трое внуков и море любви», — написала артистка.

Фанатов поразила красота и женственность мамы Подкаминской. Они присоединились к поздравлениям и осыпали обеих теплыми словами и лайками.

«Как же вы похожи на маму. С праздником вас! Счастья, любви, тепла»; «И этот чудо-человек не любит фотографироваться?! <…> Кадры чистой красоты. Хрупкость и нежность запечатлена»; «Какая у вас мама прекрасная! Спасибо ей за вас!» — написали поклонники.

Как рассказал Федеральному агентству новостей австрийский актер театра и кино Вольфганг Черни, до некоторых пор он не отмечал 8 Марта. А оценил значение Международного женского дня во многом благодаря русской жене Виктории.