Двухмесячная внучка Валерии улетела с родителями в Дубай

Дубай, 9 марта. Арсений Шульгин вместе с супругой Лианой и дочерью Селин улетел на отдых в солнечный Дубай. Сын певицы Валерии опубликовал в Instagram снимок из самолета.

У певицы Валерии 1 января родилась внучка Селин. Первые месяцы она помогала своей невестке Лиане нянчиться с малышкой, а потом отпустила их вместе с сыном погреться на солнышке в Эмиратах. Звездные родители пока не показывают лицо девочки.

На опубликованном из самолета снимке малышка находится на руках матери. Арсений держит ребенка за крохотную ножку, а Лиана положила на малышку свою ладонь, чтобы та чувствовала себя в безопасности.

«А мы полетели. Ничто не может повлиять на наше настроение», — написал Шульгин в Stories.

Сын Валерии добавил, что для двухмесячной Селин это первый полет. Приземлившись в Дубае, они отправились в своей отель, а после вышли на прогулку с коляской. Арсений поблагодарил свою жену за то, что она прекрасная мама. Его удивляет, как 21-летней модели удается быть такой терпеливой и мудрой и спокойно сидеть с ребенком.

Это не первый отдых Арсения Шульгина в новом году. В январе он оставил Лиану с малышкой, а сам поехал кататься на лыжах в горах Сочи. При этом молодая мать утверждала, что ее супруг нуждается в хорошем отдыхе, поскольку в 2020-м он много работал.