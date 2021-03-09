Киев, 9 марта. Авторы украинской азбуки решили сделать «креативные» стихотворения для подрастающего поколения. Вот только произведения киевских «экспертов» созданы вовсе не для детей.

Создатели учебника в одном из «патриотических» стихотворений решили раскрыть натуру персонажа «Алярмик» (от немецкого Alarm — сигнал тревоги). Если дословно рассматривать перевод произведения, то в нем говорится о задорном юноше, который готов учиться, а также воевать с врагами. Вот только воевать авторы предлагают за Украинскую повстанческую армию (УПА1, признана экстремистской и запрещена в России).



Следующее стихотворение из другого детского учебника посвящено персонажу Ивану. Но текст подвергает сомнению не только компетентность его автора, но и вообще адекватность писателя. В дословном переводе стихотворение звучит так:

«Ежик не виноватый,

Сам Иван вышел с хаты

В кайфе после косячка

Голый сел на ежика».

Видимо, подобными текстами киевские знатоки пытаются «подготовить» маленьких украинцев к тяжелой жизни в Незалежной.

Федеральное агентство новостей сообщало, что штраф за оскорбление ветеранов в России может достичь нескольких миллионов рублей. Плюс ко всему депутаты Госдумы РФ намерены ужесточить наказание за реабилитацию и пропаганду нацизма. Новые поправки предлагают административное наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 млн рублей.

1 Организация запрещена на территории РФ.