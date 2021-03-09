Уроженец Тамбова взят под стражу за зверское убийство жительницы Липецка

Липецк, 9 марта. Мужчина в неадекватном состоянии вышел во двор жилого дома и начал громить машины. Приехавшие на место полицейские обнаружили у него дома труп убитой женщины.

Силовики тут же задержали 41-летнего уроженца Тамбовской области, подозреваемого в жестокой расправе над местной жительницей. По данным СК, мужчина проживал с погибшей в общежитии. Следователи полагают, что в пылу ссоры подозреваемый несколько раз ударил жертву ножом в шею и оставил истекать кровью.

После содеянного злоумышленник, как считают правоохранители, вышел во двор и повредил несколько машин на парковке. Очевидцы вызвали полицию. По решению суда фигуранта отправили в СИЗО, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Издание РИА56 сообщало, что под Оренбургом задержан 43-летний мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения жестоко убил собственную мать.