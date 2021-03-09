Глава Минцифры прокомментировал отставку своего заместителя Владимира Белановского

По словам Максута Шадаева, уход его заместителя с должности связан с обстоятельствами, которые нельзя комментировать.

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что увольнение его заместителя Владимира Белановского связано с серьезными семейными обстоятельствами.

«Мы не можем комментировать эти обстоятельства», — добавил министр.

Глава ведомства также отметил вклад Владимира Белановского в деятельность Минцифры.

«За короткое время нашей совместной работы Владимир Валерьевич подтвердил свой высокий профессионализм и способность организовать реализацию крупных инфраструктурных проектов. Очень надеюсь, что и в дальнейшем в другом формате он сможет помогать министерству», — отметил Шадаев.

Ранее стало известно, что заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Владимир Белановский ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал 9 марта премьер-министр Михаил Мишустин.

Примечательно, что на этом посту Белановский проработал меньше двух месяцев: согласно информации на официальном сайте ведомства, он вступил в должность 25 января 2021 года.