Перечислены самые опасные для человека продукты

Мюнхен, 9 марта. Названы самые опасные продукты для организма людей, которые могут стать причиной смерти. Об этом рассказали немецкие специалисты из Баварского центра потребителей.

Они объяснили, что за один день человек не может переесть и умереть. Это происходит в течение длительного времени, когда ядовитые вещества накапливаются в организме. Самым опасным блюдом считается колбаса в жареном виде, так как в ней содержится слишком много жира и соли.

Постоянное употребление жареной колбасы может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Различные консервы содержат бисфенол, который способствует появлению бесплодия у женщин и нарушению развития у детей. Пончики опасны из-за пальмового масла, а попкорн — благодаря большому количеству сахара, ароматизаторов и диацетила, который может стать причиной заболевания дыхательных органов.

Женщинам не рекомендуется употреблять больше 40-50 граммов простых углеводов в сутки. Большое количество сахаров негативно влияет на синтез коллагена и сказывается на здоровье кожи.