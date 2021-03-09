Биржевая стоимость сжиженного углеводородного газа установила рекорд

Москва, 9 марта. Стоимость сжиженного углеводородного газа достигла 35,24 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Таким образом, биржевая стоимость этого вида топлива достигла рекордного показателя. Исторический максимум цены СУГ был установлен 3 марта. Тогда биржевая стоимость топлива составила 35,18 тысячи рублей за тонну. В ходе торгов на СПбМТСБ цена СУГ выросла на 1,87%. С начала года стоимость сжиженного углеводородного газа увеличилась на 49%.

Сжиженный углеводородный газ используется в качестве газомоторного и бытового топлива. Биржевые цены на топливо России из-за особенностей внутреннего рынка не имеют прямой корреляции с розничными. Стоимость топлива на АЗС регулируется с помощью специального налогового механизма, а тарифы на бытовой газ в баллонах — региональными комиссиями на основе методики Федеральной антимонопольной службы.

«Газпром» ранее спрогнозировал увеличение поставок газа на европейский рынок летом 2021 года. На фоне холодной зимы потребление голубого топлива в Европе резко увеличилось, вследствие чего заполняемость подземных хранилищ в среднем упала ниже 30%.