Уфимец пытался убить слепого знакомого и его бабушку, а затем сжечь их

Уфа, 9 марта. Белорецкий межрайонный суд приговорил 27-летнего местного жителя к 13 годам тюрьмы за попытку совершить убийство с целью сокрытия другого преступления.

По данным СК, фигурант попросил у своего 29-летнего знакомого, инвалида 1 группы по зрению, банковскую карту. Он убедил маломобильного приятеля, что перечислит на счет деньги, а на самом деле обналичил средства потерпевшего. Материальная сумма ущерба составила более 190 тыс. рублей.

Мошенник испугался, что обманутый товарищ обратится в полицию, и решил учинить над ним расправу. Он приехал в Белорецк, где жертва жила со своей бабушкой. Ночью злоумышленник обесточил дом, чтобы выманить 82-летнюю женщину и ее внука на веранду, а после избил семью деревянной палкой.

Затем беспощадный уфимец облил пострадавших и их комнату бензином, поджег дом и сбежал, украв паспорт и мобильный телефон молодого человека. Мужчина и пенсионерка смогли выбраться из горящего дома и получили медицинскую помощь.

Преступника задержали, он частично признал вину. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал фигуранта выплатить потерпевшим 550 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.

Следователи Краснодара возбудили уголовное дело по факту дистанционного мошенничества, в результате которого местная жительница лишилась 400 тыс. рублей, писал ФАН.