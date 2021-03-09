Савичева вспомнила, как после выкидыша бросила мужа

Москва, 9 марта. Известная певица Юлия Савичева рассказала о глупом, на ее взгляд, поступке, который совершила после потери ребенка.

Исполнительница разоткровенничалась в интервью коллеге Валерии. Супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина спросила Савичеву о трудных периодах жизни, которые ей удалось преодолеть.

Артистка рассказала, что потеряла первого ребенка, после чего в ее семье возникли трудности. Савичева после выкидыша решила бросить мужа, музыканта, композитора и поэта Александра Аршинова, за которого вышла замуж в 2014 году.

«Это моя глупость. Я эмоциональный человек, и моя вспыльчивость меня подвела. Потом я извинялась. Поняла, что сделала глупость… Просто так все наслоилось, были непростые моменты в жизни», — вспомнила она в видео на YouTube-канале «Между нами».

Расставание супругов продлилось три месяца, передает «Вечерняя Москва». Аршинов сумел закрыть глаза на поступок жены, и им удалось восстановить отношения. Савичева подчеркнула, что восхищается любимым.

В 2017 году у пары родилась дочь Анна. Девочку воспитывают бабушка и дедушка, живущие в Португалии.