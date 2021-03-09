Киев, 9 марта. Украинцы вынуждены уезжать на заработки за границу, и разрыв связей с РФ только усугубляет ситуацию. Об этом рассказал адвокат Андрей Гожый.

Правозащитник рассказал, что страны-члены Евросоюза с большим удовольствием пользуются дешевой украинской рабочей силой. По мнению Гожыя, этому способствует подписание соглашения о туристическом безвизовом режиме.

«Конъюнктура рынка труда изменилась в худшую сторону в связи с потерей исторических рынков сбыта и естественных экономических связей, в том числе с РФ, а также с программами деиндустриализации страны, программами монополизации аграрного рынка, которые реализуются на Украине», — рассказал адвокат в беседе с журналистами.

Андрей Гожый заостряет внимание на процессе деиндустриализации Украины. Собеседник рассказал, что этот процесс начался еще в 1991 году и идет до сих пор.

«Поскольку нам уготована роль сырьевой колонии, то имеем следствия. Одно из правил: высоких технологий на территории подконтрольной страны быть не должно, здесь должна быть максимум первичная обработка сырья и низкокачественный, низкосортный аграрный сектор», — считает Гожый.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале приводило слова бывшего министра энергетики Украины об убытках Киева из-за проекта «Северный поток — 2».