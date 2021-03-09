Мария Колесникова пробудет в белорусской тюрьме до 8 мая

Минск, 9 марта. Противнице белорусской власти Марии Колесниковой продлили содержание под стражей. Об этом сообщают СМИ.

Мария Колесникова останется в изоляторе до 8 мая. Арест продлен и белорусскому адвокату Максиму Знаку. Он пробудет в СИЗО до 9 мая.

Колесникова и Знак являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с помощью средств массовой информации и интернета. Кроме того, сторонница экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико — фигурант уголовного дела, которое возбуждала генпрокуратура Белоруссии по факту создания экстремистского формирования и руководства им.

Федеральное агентство новостей сообщало, что белорусские аналитики рассуждают о возможном преемнике президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.