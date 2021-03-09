Журналисты нашли внебрачную дочь актера Александра Панкратова-Черного

Москва, 9 марта. Советский и российский актер, режиссер Александр Панкратов-Черный стал героем передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

В эфире программы 71-летний артист признался, что его всегда привлекали красивые женщины. Он добавил, что не мог справиться со своей пылкой натурой и «гулял». Несмотря на многочисленные измены, супруга Панкратова-Черного Юлия Монахова каждый раз прощала любимого мужа. Она родила ему сына Владимира, который тоже стал актером.

Лера Кудрявцева поинтересовалась, есть ли у народного артиста внебрачные дети. На что Александр ответил, что однажды делал ДНК-тест, но ребенок оказался не его. При этом он не исключил, что у него «на стороне» могут быть другие наследники.

По словам ведущей шоу, журналисты разыскали его предполагаемую дочь Зинаиду. С ней Панкратов-Черный увиделся впервые. Это не единственный сюрприз, который Кудрявцева приготовила для артиста. Подробности этой встречи будут известны 13 марта.

Звезда комедий «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх» не часто появляется на публике и не любит давать комментарии журналистам. Однако в случае с уголовным делом против Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина актер сделал исключение. По мнению Панкратова-Черного, эта история просто «нонсенс», поскольку Алексей Баталов очень доверял Дрожжиной и ее супругу.