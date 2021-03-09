Госдеп назвал неработающий с 2019 года портал разрушителем имиджа Pfizer

Государственный департамент США обвинил небольшой портал Rebel Inside в ведении кампании против западной вакцины Pfizer с целью ее дискредитации и устранения с рынка. Однако его анализ показал, что сайт не мог участвовать в этой деятельности по ряду причин.

Ранее Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США (Global Engagement Center, GEC) сообщил о выявлении четырех «российских» онлайн-платформ, которые, со слов представителя Неда Прайса, вели кампанию по дискредитации вакцины BioNTech/Pfizer, получая указания от «российских спецслужб». Среди названных порталов фигурировал Rebel Inside, тематикой которого являются протесты и беспорядки во всем мире. Заниматься ведением кампании Rebel Inside или хоть как-то влиять на имидж западной вакцины портал не мог по ряду причин.

Причина №1. Последнее обновление

В конце ноября 2019 года Rebel Inside опубликовал новость о гибели 13 человек в результате протестов в Ираке. Публикация датируется 25 числом и включает в себя только ролик с места событий. На данный момент это последнее обновление на портале. О коронавирусе в мире заговорили только в начале 2020 года, а о разработке вакцины еще позже, поэтому речи о дискредитации Pfizer идти не может. Из этого вытекает следующая причина.

Причина №2. Временная петля

Регистрация Pfizer в ускоренном порядке началась в ноябре 2020 года, а одобрение на массовое производство вакцины компания получила только в декабре. Мог ли Rebel Inside дискредитировать западную разработку? Все еще нет.

Причина №3. Просмотры

Rebel Inside — мелкий, неизвестный широкой общественности портал, на что указывают три фактора. Найти сайт по соответствующему запросу в Google удалось только на седьмой странице поисковика среди наиболее популярных по этому ключу магазина одежды и текста одноименной песни группы HammerFall.

Просмотры у сайта крайне малы — несмотря на почти глобальный охват в плане стран, последняя новость собрала менее 300 просмотров, а на их канал на YouTube подписано всего шесть человек. Мог ли Rebel Inside уничтожить репутацию Pfizer? Все еще уверены, нет.

Кто же виноват?

Обвинять в создании негативного образа вакцине от Pfizer можно только самих разработчиков лекарства, которые в очевидной спешке хотели выпустить препарат на мировой рынок, став таким образом первой компанией, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Однако последние новости об «успехе» лекарства говорят сами за себя. Например, вчера стало известно о втором случае анафилаксии после введения пациенту вакцины от Pfizer в Японии. Также 23 человека ранее скончались в Норвегии и еще десять — в Германии. Целиком от закупок препарата отказались Киргизия и Иран, некоторые страны также не готовы приобрести другую западную вакцину. Сам глава Pfizer сообщил о неготовности ставить прививку препаратом, произведенным собственной же компанией. Подобных сообщений о западной разработке на фоне остальных аналогов гораздо больше, при этом ни одна новость на эту тему не была опубликована на Rebel Inside.

В Госдепе США отметили, что все четыре издания, приведенные в отчете, имеют небольшой охват аудитории. При этом в распространенном сообщении не указывается, каким именно образом сайт с просмотром в менее чем 300 человек смог дискредитировать имидж Pfizer настолько, чтобы мировые лидеры отказывались от препарата в пользу других, проверенных аналогов. В свете вышеприведенной информации деятельность структуры Госдепа является предлогом обвинить Россию в «антиамериканской кампании», хотя заявления не имеют под собой никаких оснований.