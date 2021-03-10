Отдел полиции для трансгендеров и бесплатная вакцина — события в Индии с 3 по 9 марта

Индийское правительство разрабатывает стратегию ответа на кибератаки; государственные больницы Нью-Дели будут бесплатно вакцинировать горожан от COVID-19; открыт мост между Бангладеш и индийским штатом Трипура; второй штат в Индии принял закон о «любовном джихаде»; штат Химачал-Прадеш планирует легализовать выращивание конопли; организация оборонных исследований и разработок Индии провела испытания воздухонезависимого двигателя для подводных лодок — об этих и других событиях расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Фермерские протесты продолжаются более 100 дней

С конца ноября тысячи фермеров протестуют на границе Нью-Дели со штатами Хариана и Уттар-Прадеш, требуя отмены нескольких законов, принятых в 2020 году: о торговле фермерскими продуктами и коммерции (стимулирование и упрощение процедур торговли), о гарантировании цен и сельскохозяйственных услугах (расширение прав и возможностей фермеров) и об основных товарах (поправка в существующий закон).

Протестующие фермеры опасаются, что эти государственные инициативы проложат путь к демонтажу системы минимальных гарантированных цен, оставив их на милость крупных корпораций.

Отмечая 100-дневный рубеж протеста, лидер фермеров Ракеш Тикаит заявил, что выступления фермеров продолжатся до тех пор, пока не будут отменены три спорных закона о сельском хозяйстве.

«Фермеры требуют полной отмены трех законов о фермах, и агитация будет продолжаться до тех пор, пока правительство не удовлетворит наши требования», — сказал Тикаит.

Farmer leader Rakesh Tikait has said ongoing farmers' protest will continue till the three contentious agriculture laws are withdrawn. #FarmersProtest #FarmLaws2020 #RakeshTikaithttps://t.co/a86twbd6JQ — IndiaToday (@IndiaToday) March 7, 2021

В Хайдерабаде начал работу полицейский отдел для трансгендеров

В рамках первой в Индии инициативы по обеспечению гендерной инклюзивности общинной полиции в одном из полицейских участков города Хайдерабад начал работу Отдел трансгендерных сообществ.

Отдел был официально открыт начальником полиции города Вишванатом Каннаппой Саджанаром. В церемонии открытия приняли участие более 200 трансгендеров.

«Мы страдаем из-за мелочей, которые иногда с нами случаются. Но трансгендерное сообщество страдает от дискриминации на протяжении всей своей жизни. Отдел поддержки — маленькое начало большого путешествия», — сказал Саджанар.

Химачал-Прадеш хочет легализовать выращивание конопли

Главный министр штата Химачал-Прадеш Джай Рам Тхакур прогнозирует экономический бум после легализации выращивания конопли.

«Коммерческое выращивание конопли разрешено и регулируется во многих странах и в некоторых штатах Индии. Оно привлекает инвестиционные и рабочие возможности. Правительство штата предлагает разработать политику, позволяющую коммерческое выращивание конопли с надлежащей нормативной базой», — отметил Тхакур.

Нарендра Моди открыл мост между Индией и Бангладеш

Премьер-министр Нарендра Моди торжественно открыл мост, построенный через реку Фени, протекающую между индийской границей в штате Трипура и Бангладеш.

«С открытием моста через реку Фени Агартала станет самым близко расположенным к международному морскому порту городом», — сказал Моди.

Премьер-министр Бангладеш Шейха Хасина назвала реализацию проекта «историческим моментом» и отметила, что открытие моста

«Открытие моста является свидетельством неизменной приверженности Бангладеш поддержке нашего соседа — Индии в укреплении связей в регионе, особенно Северо-Восточной Индии», — сказала Хасина.

При этом она отметила, что политические границы не должны становиться физическими барьерами для торговли.

«Мост через реку Фени также поможет торговле Бангладеш с Непалом и Бутаном», — отметила глава правительства Бангладеш.

Бесплатная вакцина от COVID-19 для всех в государственных больницах Дели

Дели организует бесплатную вакцинацию от COVID-19 в государственных больницах для всех жителей города, объявил заместитель министра здравоохранения города Маниш Сисодия.

Delhi budget: Rs 50 crores allocated for free COVID-19 vaccines



Read @ANI Story | https://t.co/RTs7CsktQA pic.twitter.com/6jh7e3MSHK — ANI Digital (@ani_digital) March 9, 2021

«Правительство Дели выделило бюджет на вакцинацию горожан. Вскоре объем суточный вакцинации будет увеличен с 45 000 до 60 000 человек», — сказал Маниш Сисодия.

Еще один закон о «любовном джихаде»

Ассамблея штата Мадхья-Прадеш утвердила законопроект, который наказывает религиозное обращение через брак или мошенническим путем. Законопроект предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет и штраф в размере до 100 000 рупий (примерно 100 000 рублей).

В то время как оппозиция сомневалась в необходимости нового закона, министр внутренних дел штата заявил, что в отличие от акта 1968 года новый документ предусматривает аннулирование брака и ужесточение наказания.

Аналогичный закон был введен в действие в штате Уттар-Прадеш в конце 2019 года.

Женщины-фермеры вышли на протесты в Международный женский день

Женщины-фермеры взяли на себя все обязанности по случаю празднования Международного женского дня в местах проведения протеста: начиная с выступлений на сцене и заканчивая обеспечением безопасности и поставок продовольствия.

По случаю празднования Международного женского дня женщины-фермеры вышли на сцену на трех площадках протеста и поделились своими историями. Вопросы, касающиеся расширения прав и возможностей женщин, поднимались наряду с критикой центрального правительства по поводу законов о реформе сельского хозяйства.

Успешные испытания воздухонезависимого двигателя

Организация оборонных исследований и разработок Индии провела заключительные испытания воздухонезависимого двигателя. Это важный шаг, который сделает индийские подводные лодки более эффективными.

Технология воздухонезависимого двигателя, или морской двигательной установки, позволяет неатомным подводным лодкам работать без доступа кислорода (через шноркель или всплытие) и дополняет дизель-электрическую двигательную установку ударных субмарин.

Это означает, что оснащенная таким двигателем подводная лодка не должна всплывать на поверхность для зарядки батарей и может оставаться под водой в течение длительного времени.

Воздухонезависимый двигатель дооснащается в уже произведенных подводных лодках путем добавления дополнительной секции корпуса.

Индийские ВМС планируют модернизировать все свои неядерные подлодки класса Kalvari с помощью новой силовой установки во время их переоснащения примерно в 2023 году.

До сих пор только США, Франция, Китай, Великобритания и Россия обладали технологией производства подобных двигателей.

Индия разрабатывает стратегию ответа на киберугрозу со стороны Китая

Индия обдумывает новую национальную стратегию укрепления кибербезопасности страны на фоне утверждений о том, что вторжения китайских хакеров могли повлиять на операции на ключевой фондовой бирже и поставки электроэнергии в Китай.

План будет координировать ответные меры в случае возможной кибератаки между тремя министерствами (внутренних дел, информационных технологий, обороны и национальной безопасности) и Центром защиты информационной инфраструктуры. Об этом рассказал журналистам генерал-лейтенант Раджеш Пант, бывший национальный координатор по кибербезопасности.

По данным американской фирмы Recorded Future, Китайские хакеры по-прежнему ведут активную антииндийскую деятельность.

Группа «Красное Эхо» предпринимала несколько попыток взлома индийских государственных электронных систем с середины прошлого года, примерно в то время, когда в Ладакхе началась перестрелка между индийскими и китайскими солдатами.

«Индии придется работать с головокружительной скоростью, чтобы обеспечить строгую безопасность критической инфраструктуры», — сказал Сандип Шукла, руководитель государственного проекта кибербезопасности в Индийском технологическом институте.

По его словам, новая стратегия будет предусматривать протоколы профилактики и аудита для обеспечения безопасности государственных систем водоснабжения, здравоохранения и образования, подключенных к цифровым технологиям и рассматриваемых как критическая инфраструктура. Атомная, энергетическая и авиационная инфраструктуры в этом случае будут классифицированы как сверхкритическая.

Более 10 000 фирм в Индии остановили деятельность на фоне пандемии COVID-19

Более 10 000 компаний были добровольно закрыты в стране с апреля 2020 по февраль 2021 года — в период, когда пандемия коронавируса и последующие каратинные меры значительно повлияли на экономическую деятельность.

10,113 firms voluntarily shut operations during Apr 2020-Feb 2021: Govt https://t.co/uxrf0AzsZM



Over 10,000 Cos. shut down voluntarily from April 2020 till Feb. 2021, also a period when the coronavirus and subsequent lockdowns had significantly disrupted economic activities: — Gaurav Pingle ???????? ???????????? (@GPingleCorpLaws) March 9, 2021

По последним данным Министерства корпоративных дел, в общей сложности 10 113 компаний были вычеркнуты из реестра в текущем финансовом году до февраля.

В штате Уттраканд открылся первый в Индии лесной лечебный центр

Польза прогулки в лесу подкрепляется научными исследованиями и культурными ритуалами, наиболее распространенными в японской практике «синрин-йоку», или лесного купания. Правительство Японии даже определило некоторые леса как лечебные, основываясь на научных экспериментах по их восстановительному качеству.

Именно эти исследования вдохновили Лесной департамент штата Уттаракханд открыть первый в Индии Лесной лечебный центр на 5 гектарах земли в местечке Раникхет.

«Основной метод (лечения — прим. переводчика) — молчать, идти медленно, меньше думать, больше чувствовать», — сказал Санджив Чатурведи, главный лесничий.

При этом он добавил, что посетителям рекомендуется совершать лесные прогулки, обнимать деревья и заниматься успокаивающими видами деятельности, такими как медитация и созерцание неба на специально построенных древесных платформах.

Утверждается, что объятия деревьев усиливают гормоны хорошего самочувствия, такие как окситоцин и серотонин из-за типичных молекулярных вибрационных паттернов, которые были изучены на деревьях.

Сосновый лес был выбран исследовательским крылом лесного департамента Уттаракханда после изучения влияния лесных массивов на благосостояние человека. Исследования показывают, что хвойные деревья, такие как сосна, выделяют масляные соединения, защищающие их от патогенов и микробов. Эти соединения усиливают активность естественных киллерных клеток человека, тем самым повышая наш иммунитет. Посетителям рекомендуется не использовать электронные устройства, молчать и погружаться в природу.