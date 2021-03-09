Замглавы Минцифры Владимир Белановский ушел в отставку по собственному желанию

Москва, 9 марта. Соответствующее распоряжение 9 марта подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ уже опубликован на официальном сайте правовой информации.

Владимир Белановский стал заместителем главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в декабре 2020 года. Спустя два месяца он сам написал заявление на увольнение. Причиной стали серьезные семейные обстоятельства. Какие именно, министерство не стало уточнять.

«За короткое время нашей совместной работы Владимир Валерьевич подтвердил свой высокий профессионализм и способность организовать реализацию крупных инфраструктурных проектов», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры.

Кто теперь займет его место, пока не сообщается. Имя нового заместителя руководителя министерства будет озвучено позднее. До того, как стать сотрудником Минцифры, Владимир Белановский занимал должность руководителя Спецсвязи ФСО России.