Владимир Путин подписал закон о праве ЦИК просить удалять агитации в соцсетях

Москва, 9 марта. Российский президент также подписал закон, согласно которому нарушители агитации на выборах могут получить штраф в полмиллиона рублей.

Согласно подписанному документу, ЦИК России сможет с помощью Роскомнадзора удалять из соцсетей те публикации, которые нарушают законодательство о выборах. Изучить указ главы государства можно на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин увеличил максимальные штрафы за агитацию в «день тишины» с 5 тысяч до 20 тысяч рублей для простых жителей страны. Должностные лица за аналогичное нарушение будут платить уже не 30 тысяч, а 50 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц повысили до 500 тысяч рублей.

Популярная в России соцсети «Одноклассники» проиграла суд по делу о призыве подростков через интернет-площадку участвовать в несогласованных массовых мероприятиях. Ее обязали заплатить штраф в размере 4 миллионов рублей.