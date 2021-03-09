«Искупавшаяся» в лучах солнца Климова поразила фанатов естественной красотой

Москва, 9 марта. Актриса Екатерина Климова поделилась снимками, на которых словно «купается» в лучах солнца. Ненакрашенная звезда очаровала фанатов естественной красотой.

Артистка, известная по сериалу «Молодежка» и дилогии «Мы из будущего», попозировала на открытой веранде ресторана в черном свитшоте. Климова пренебрегла макияжем и украшениями и распустила кудрявые волосы.

«9 марта — это вам не 8 [марта]», — глубокомысленно написала она в Instagram.

Внешний вид счастливой и умиротворенной актрисы на «честных» снимках поразил подписчиков. Они отметили естественную красоту Климовой и ее сияющий взгляд.

«Катерина… Актриса… Женщина с влюбленными глазами… Это потрясающе!!! Всегда полна энергии и любви»; «Даже без косметики красотка!»; «Глаза невероятные», — написали фанаты.

Звезды тем временем не перестают рассказывать, какие подарки получили от любимых или же, наоборот, преподнесли в Международный женский день. Хоккеист Александр Овечкин порадовал модель Анастасию Шубскую огромным букетом пионовидных роз. А певец Сергей Лазарев ради фанаток станцевал дерзкий танец.