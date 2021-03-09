Экономист Делягин призвал поднять налоги для обеспеченных россиян

Санкт-Петербург, 9 марта. Советский и российский экономист, политик и публицист Михаил Делягин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» заявил, что «в федеральном бюджете без движения лежит около 15 трлн рублей».

«Что касается прогрессивного налога. Я считаю, человек, зарабатывающий 1 млн в месяц, может платить даже не 15%, а 20% налога. А зарабатывающие 30 млн в месяц могут платить и 30%», — заявил Делягин.

По словам экономиста, достаточно отъехать от Москвы на 100 километров — и будет заметно резкое падение доходов населения. При этом порядка 40% населения страны, а это около 30 млн человек, по его мнению, получают серую зарплату, уклоняются от уплаты налогов и де-факто являются преступниками. Делягин полагает, что рабочую силу в тени оставляют искусственным способом.

«У нас не настолько низкие налоги, как вы говорите. Налоги нужно плюсовать со штрафами. Нельзя забывать об обязательных социальных взносах для бедных — с доходом ниже прожиточного минимума — 30%, а богатый может их вообще не платить, потому что наймет юриста, который все устроит. Но самое главное — во всем мире прогрессивная шкала налогообложения, а у нас — регрессивная», — заявил Делягин.

Экономист полагает, что бороться с 30 млн уклонистами от налогов бессмысленно, а вот призвать к ответственности считанные единицы олигархов, которые пополняют налогами бюджет западных стран, реально. Бояться, что олигархи уедут и вывезут капиталы из страны, не стоит.

«Если вор хочет убежать из России, это неплохо. Никто их не удерживает. Эти люди платят огромные налоги в Германии, Австрии, Франции. Они не испытывают никаких моральных переживаний. Если вы введете объективный прогрессивный налог, то в стране останутся нормальные люди», — считает Делягин.

Ранее ФАН цитировал первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерия Гартунга, заявившего, что государство имеет возможность увеличить пенсии и пособия.