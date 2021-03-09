В Госдуме рассказали, где хранятся запасы российского золота 



Санкт-Петербург, 9 марта. Где хранятся золотые запасы России, и какими темпами происходит их увеличение, рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Российское золото находится у нас. В этом очень большая заслуга нашего президента, который на протяжении последних 8–9 лет лично занимается этим вопросом. Речь идет не только о золоте. Речь идет о целом ряде цветных и драгоценных металлов, которые имеют стратегическое значение», — сообщил Владимир Гутенев.

Наряду с этим, по словам депутата, в России была выявлена тенденция быстрого роста запаса золота.

«Сейчас у нас практически 2298 тонн золота. Нам до Франции всего лишь каких-то 100 тонн. До Италии – 120 тонн. Мы выходим фактически на 4 место в международном рейтинге запасов золота. Я думаю, что в течение года Россия сможет дойти до этого 4 места», — сообщил эксперт.

Также, по его словам, до первого места Россию отделяет 2 страны – США и Германия. Причем у Германии не так много – около 3300 тонн. Третье же место занимает Международный валютный фонд. К позиции МВФ Россия однозначно сможет приблизиться в течение 2 лет, отметил специалист.

Ранее ФАН сообщал, южную часть Демократической Республики Конго охватила золотая лихорадка.