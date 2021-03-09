Диетолог объяснил, чем грозит чрезмерное употребление сметаны на Масленицу

Москва, 9 марта. Чрезмерное употребление сметаны с высоким процентом жирности может обернуться проблемами со здоровьем.

Масленичная неделя во многих семьях сопровождается застольями с блинами и другими угощениями. Блинчики часто едят со сметаной. В дни Масленицы растет спрос на фермерские продукты, отмечает диетолог Ольга Григорьян. Многие отдают предпочтение сметане с 20-30% жирностью.

«Мы нагружаем печень, истощаем желчный пузырь, увеличиваем количество животного жира в организме, который довольно сложно переработать, потому что мы сидим за столом, не тратимся на физическую работу», — объяснила Ольга Григорьян в интервью для радиостанции «Говорит Москва».

У тех, кто имеет патологии ЖКТ и страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут возникнуть осложнения из-за чрезмерного употребления жирной пищи. К тому же такие продукты обеспечивают прибавку в весе. Еще увеличивается риск развития атеросклероза.

В Роспотребнадзоре рассказали, на что обращать внимание при выборе продуктов для приготовления блинов. Например, от муки не должен исходить какой-либо неприятный запах. Упаковка должна быть целой. Покупая творог или сметану, нужно смотреть на срок годности.