Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Тунис

Тунис, 9 марта. Министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди принял первую партию вакцины российского производства «Спутник V».

Кампания по вакцинации стартует уже 13 марта. В первую очередь привиться смогут медики, пожилые люди и военные. Ожидается, что на следующей неделе в Тунис доставят 93 600 доз вакцины Pfizer в рамках программы COVAX, заявил Фаузи Мехди.

«К июню порядка трех миллионов тунисцев получат вакцину», — отметил он.

Российская вакцина «Спутник V» — одна из самых эффективных среди существующих. К такому выводу пришли ученые из Швеции, Нидерландов и Германии. Аденовирус вакцины проникает в человеческий организм благодаря гексонному белку. Это повышает эффективность препарата.