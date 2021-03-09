Экономист Родионов: 145 рублей за килограмм куриной тушки — это грабеж

Профессор школы финансов Высшей школы экономики Иван Родионов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» раскритиковал предложение Национального союза птицеводов зафиксировать цену за 1 кг тушки птицы на уровне 145 рублей.

«145 рублей — слишком много, это грабеж. Это на 10-15% выше, чем в прошлом году, но мы делаем вид, что все нормально. Производители птицы связаны с импортом кормов, но 145 рублей — завышенная цена. Если они продают по ней сейчас, почему нельзя продавать по ней через год? Курс рубля на самом деле не менялся», — отметил Родионов.

Родионов считает, что запросы производителей по сравнению с уровнем жизни россиян завышены. По его мнению, доходы россиян должны индексироваться на те же 15%, а не на 3-4%, как происходит сейчас.

Для решения этого вопроса нужно удвоить бюджет России. Профессор считает, что Россия достаточно богата, поэтому причины столь небольшого размера бюджета ему непонятны. Родионов отметил, что при равной цене на нефть в 2019 и 2020 годах россияне стали жить хуже. При этом профессор не согласен, что в резком падении уровня жизни россиян виновата исключительно пандемия коронавируса.

«Когда государство пришло к выводу, что не надо делать валютные интервенции в 2015 году, были придуманы словесные интервенции. Все эти слова про падение ВВП на 3% — тема той самой говорильни», — заключил Родионов.

По мнению профессора, повысить бюджет вдвое можно изменением системы налогообложения, стимулированием малого и среднего бизнеса. Родионов отметил, что эти способы отработаны во всем мире.

Ранее ФАН рассказывал, что мясопереработчики отправили в торговые сети запросы о повышении оптовых цен на свою продукцию.