Елена Темникова опубликовала нежный снимок с подросшей дочерью

Москва, 9 марта. Бывшая солистка группы Serebro Елена Темникова поздравила поклонников с 8 Марта и разместила в Instagram фото со своей дочерью Александрой от бизнесмена Дмитрия Сергеева.

Певица редко делится снимками своих родных, она также не любит показывать публике своего единственного ребенка. Но в Международный женский день Темникова сделала исключение. На снимке маленькая Саша обнимает маму, в руках у которой яркий букет цветов из бумаги.

«Очень хочу пожелать всем девушкам — всегда слушайте себя. Свое сердце. Это самое важное. И пусть ваши желания исполняются!» — написала звезда.

Поклонникам очень понравилась «мамина копия», хотя некоторые считают, что Александра больше похожа на отца. У девочки выразительные черты лица и большие карие глаза. Фанаты предположили, что малышка, когда вырастет, станет настоящей красавицей.

«Носик мамин, а все остальное, наверное, папино. Главное, чтобы росла здоровой, умной и была очень счастливой», — пожелала подписчица.

Родители исполняют любую прихоть ребенка и ни в чем ему не отказывают. Ранее они купили котенка самой дорогой в мире породы саванна-f1. Представители этого семейства стоят не менее 1 млн рублей.