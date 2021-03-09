Молочный союз России отнесся скептически к сдерживанию цен на продукты

Российский союз предприятий молочной отрасли поддерживает идею правительства РФ о постоянном мониторинге цен на основные товары и услуги, включая продукты питания. Об этом в интервью ФАН заявила директор организации Людмила Маницкая.

Сообщение об утверждении в России постоянного мониторинга цен на потребительские товары и услуги появилось 9 марта на сайте правительства. Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен, говорится в публикации.

«Мониторинг цен не повлияет на рынок и не остановит развития цен. Я думаю, что это нормально: мы поддерживаем эту инициативу», — сказала Маницкая.

При этом глава Молочного союза обратила внимание на то, что меры по сдерживанию цен должны приниматься только в отношении отдельных категорий товаров.

«Сдерживать цены можно на социально значимые продукты, например молоко или сметану. То есть это небольшое количество продуктов. Но на самом деле любое вмешательство в ценообразование ведет к тому, что не будет свободного рынка. В том, что касается социально значимых продуктов, конечно, это правильно», — подчеркнула Маницкая.

Мониторингом и оценкой ситуации, по распоряжению правительства РФ, будут заниматься Минэкономики, Росстат и Федеральная антимонопольная служба. Конкретные группы товаров также будут контролировать профильные ведомства. Например, за динамикой цен на продукты питания и табачные изделия будет следить Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ. В случае зафиксированного роста цен ведомство должно будет представить предложения по их сдерживанию.