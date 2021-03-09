МИД РФ отреагировал на приговор убийце российского посла в Турции

Москва, 9 марта. Россия удовлетворена приговором, вынесенным турецким судом по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Российская сторона пристально следила за ходом судебного процесса, говорится в опубликованном сообщении. Представители МИД РФ довольны тем фактом, что вынесли справедливое решение.

«Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений», — указывается в тексте заявления.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале рассказывало, что в Анкаре установили памятник покойному Андрею Карлову.