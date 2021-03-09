Женщина с семилетним сыном погибли при пожаре в Ярославской области

Ярославль, 9 марта. Пожар в частном доме в деревне Попково привел к гибели матери и ее маленького ребенка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По данным СК, в полыхающем помещении также находилась четырехлетняя дочь местной жительницы. Женщина успела вытолкнуть малышку из горящего дома, а сама с семилетним сыном выбраться не смогла. Сейчас девочка находится в больнице.

Причину возгорания в ближайшее время предстоит установить экспертам. Расследованием дела занимаются региональные прокуроры и сотрудники Следственного комитета. Последнее ведомство после трагедии возбудило дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Трое детей стали жертвами пожара в одной из квартир трехэтажного дома в Томаринском районе Сахалина, писал ФАН.