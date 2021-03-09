Осужденный актер Михаил Ефремов номинирован на премию «Ника»

Москва, 9 марта. Михаил Ефремов может получить награду за лучшую роль второго плана. На предстоящей церемонии объявят имена лауреатов сразу за два года – 2019 и 2020.

Актер театра и кино может получить награду за съемки в фильме "Француз". Имя 57-летнего артиста оказалось в списке номинантов за 2019 год. В вышеуказанной картине он сыграл отца персонажа по имени Валерий Успенский. Полный список номинантов опубликован на официальном сайте премии "Ника".

Заслуженный артист России отбывает наказание за смертельное ДТП, которое совершил с центре Москвы летом 2020 года. Вину Михаила Ефремова доказали в судебном порядке. В место лишение свободы исполнителя ролей доставили на поезде.