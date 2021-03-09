Сыгравший в «Аль-капотне» актер Костромыкин назвал главную защиту в жизни ребенка

Российский актер Максим Костромыкин заявил, что главная мысль проекта «Аль-капотня» — бороться до конца, до последнего, за тех, кого бросили, и за тех, кто никому не нужен, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала «Пятница!».

15 марта в вечернем эфире этого канала стартует первый сезон остросоциального сериала «Аль-капотня» — от создателей телехитов «Мылодрама», «Полицейский с Рублевки» и «Глухарь».

Это эстетика 2000-х со знакомой практически каждому из нас дворовой атмосферой. Главный персонаж — Павел Кирсанов, хороший полицейский в отделе по делам несовершеннолетних. В свое время он сам побывал «вне закона» и теперь искренне старается помочь подросткам сделать правильный выбор в своей жизни.

«Однажды в моего героя поверил другой человек — не родственник, не родитель, просто другой человек, который помог Паше, заплатив за это сначала работой, а затем и жизнью, — отметил Костромыкин. — Предать эту веру в тебя — нельзя, ею можно только делиться, передавать дальше, чем мой герой и занимается».

По словам актера, основная мысль сериала — бороться до конца, до последнего, за тех, кого бросили, за тех, кто никому не нужен.

«Ведь не случайно дети, состоящие на учете в отделе по делам несовершеннолетних, как правило, — из неблагополучных семей, — пояснил он. — Любовь, вера и доверие родителей — самая главная защита в жизни ребенка».

Мелкие хулиганства, драки, кражи и их последствия — все это рутина для сотрудников отдела по делам несовершеннолетних. Но есть среди них тот, кому не наплевать на хаос, царящий в его районе.

Кирсанов изо всех сил старается спасти запутавшихся подростков от тюрьмы. Но очень сложно помочь тем, кто сбился с пути, когда тебе противостоит местный криминальный авторитет.

«Идея проекта родилась из разговора с Николаем Картозией (продюсером и генеральным директором «Пятницы!». — Прим. ФАН), — сказал один из сценаристов и продюсеров сериала Илья Куликов. — Мы хотели, чтобы это получилась отчасти детективная история, но при этом простая и понятная всем — в ней должно быть больше жизни, чем детектива, со знакомым всем бэкграундом».

Создатели будущего проекта начали вспоминали свои подростковые годы и сошлись на том, что в жизни любого подростка всегда есть какой-то человек, который олицетворяет собой справедливость.

«Как правило, это не самый приятный человек: например, полицейский в детской комнате милиции, который пытается тебя чему-то научить, — отметил Куликов. — Он кажется неприятным, злым типом, но потом ты понимаешь, что он действительно старался тебе помочь. Дальше у меня родился этот персонаж, и вокруг него появился проект «Аль-капотня».

Данный проект — о взрослении и о выборе, подчеркнул его автор.

«Но в то же время взросление — это и есть череда выборов, — уверен он. — В сериале приходится делать выбор и нашему герою, и его подопечным-подросткам. А любой выбор формирует личность. И важно помнить, что даже в самой сложной ситуации выбор только за тобой».

Напарница Кирсанова Полина не разделяет его взглядов — ей кажется, что нельзя изменить тех, кто уже встал на преступный путь.

«Полина — человек, который не горит работой, и для нее это место, где она просто зарабатывает деньги, — сказала сыгравшая ее Маруся Климова. — У нее финансовые проблемы, и для нее эта работа, скорее, — перевалочная база, чтобы дождаться повышения. Она пока не решила, чем хочет по-настоящему заниматься, и просто проживает свою жизнь».

Но за показной холодностью и отстраненностью скрывается добрый и ранимый человек, в котором живет много противоречий, пояснила актриса.

«Она сложнее, чем кажется, она чувствует и понимает, как людям бывает сложно, — отметила Климова. — Главное для Полины — не показать миру, насколько ей сложно и какой она ранимый человек. За внешней силой она прячет сердце маленькой девочки».

На взгляд актрисы, главная мысль сериала — всегда нужно быть собой и стремиться к чему-то. И не унывать, даже если ты оказался в сложной ситуации. Как правило, всегда есть решение, и находятся люди, которые готовы протянуть тебе руку помощи.

«Аль-капотню» снял режиссер Виктор Конисевич, в активе которого есть такие сериалы, как «Меч», «Под прицелом», «Лесник. Своя земля», «Кома» и другие.

В проекте также снялись Денис Васильев, Сергей Шаталов, Мария Староторжская, Ульяна Чжан, Владислав Павлов и другие.

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