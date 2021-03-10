Видео ФАН: Депутатская неприкосновенность Максима Резника

И опять в центре наркоскандала — полицейские задержали депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника во время специального рейда в Адмиралтейском районе города. Правоохранители нагрянули с неожиданным обыском в частную квартиру — художественную мастерскую. Она находится по адресу Набережная канала Грибоедова, дом № 144.

По предварительным данным, это нарколаборатория, где происходили производство, фасовка и продажа наркотических средств. В распоряжении ФАН оказались фотографии с места события. На них — депутат ЗакСа Максим Резник. На одном из фото — две банки из-под конфет. По информации источника, в одной из них правоохранители нашли запрещенное наркотическое средство. В квартире находились родственники жены Резника. Они, предположительно, и занимались выращиванием запрещенных веществ. Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Самого Резника силовики отпустили в связи с наличием у него депутатской неприкосновенности.

После инцидента на канале Грибоедова Максима Резника заметили в Мариинском дворце, где находится петербургский парламент. Затем депутат отправился в нотариальную контору на Васильевском острове. От комментариев журналистам ФАН он отказался.

«По его биографии видно, что уже там пробы ставить негде, что этот человек, который неоднократно уличался в употреблении наркотиков. И что этот депутат может сделать для петербуржцев — у меня большой вопрос», — прокомментировал ситуацию политолог Руслан Осташко.

Инцидент, связанный со словами «наркотические вещества» и именем Максима Резника, действительно, не первый. Депутат оказался в центре скандала после того, как устроил провокацию на мирном первомайском шествии несколько лет назад. В Сети появились многочисленные видео, пользователи предположили, что Резник находится под воздействием наркотических средств. Его поведение показалось людям странным.

Скорее в подтверждение догадки вскоре в Интернете были опубликованы следующие кадры. Очевидцы сняли на видео, как Резник на балконе курит папиросу с неизвестным содержимым. Способ был похож на употребление запрещенных веществ.

Коллеги призвали Резника пройти тест на наркотики. Но попавший под подозрения парламентарий проигнорировал просьбу и сбежал в Прагу. В Чехии давно декриминализировали ряд «легких» препаратов, среди которых и марихуана. А если получить направление от врача, там можно спокойно покупать травку в аптеке. Само же направление всегда можно приобрести «за углом».

Позже журналисты выкупили на сайте бесплатных обьявлений Avito куртку Резника и отдали ее на экспертизу. Полиция обнаружила в карманах одежды следы наркотических веществ.

События получили общественный резонанс. С требованием пройти тест на наркотики или сложить депутатский мандат выступили петербуржцы. Активисты выходили на улицы города с плакатами, проводили одиночные пикеты, собирали подписи горожан. Под петицией подписались тысячи жителей Северной столицы.

Вопрос лишения Резника депутатского мандата рассматривался даже в Госдуме. Но причина была связана не с наркотиками, а с тайной встречей депутатов петербургского ЗакСа Максима Резника и Бориса Вишневского в генконсульстве Финляндии с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто, на которой обсуждалась ситуация вокруг блогера Алексея Навального и давления на Россию.

Тандем Резника и Вишневского засветился и в связи со скандалом иного рода. Максим Резник заступился за своего коллегу, преподавателя РГПУ им. Герцена Бориса Вишневского, когда того обвинили в домогательствах к студенткам.

Сможет ли депутат Максим Резник снова уйти от ответственности, несмотря на то, что на этот раз его задержали во время рейда в нарколаборатории? ФАН продолжит следить за развитием этой истории.