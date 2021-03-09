Виталий Милонов просит СК лишить Резника депутатской неприкосновенности

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов обратился в Следственный комитет с требованием провести проверку в отношении Максима Резника, задержанного 9 марта в ходе антинаркотического рейда. В распоряжении ФАН оказался текст документа.

«Из средств массовой информации мне стало известно, что депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, якобы, был задержан правоохранительными органами во время проведения «антинаркотического» рейда в одной из квартир северной столицы, где находилась подпольная лаборатория по производству запрещенных веществ», — пишет в запросе Милонов.

Напомним, депутат Резник был освобожден после задержания в нарколаборатории в связи с наличием у него депутатской неприкосновенности. Виталий Милонов в обращении подчеркивает, что опровергать причастность парламентария к задержанию бессмысленно, поскольку весь процесс был зафиксирован на фотографиях.

«Последовавшие официальные комментарии пресс-службы Законодательного собрания и самого М. Резника, опровергающие информацию о задержании депутата, без преувеличения, сбивают с толку. Особенно в контексте опубликованных фотоматериалов, на которых отчетливо видно, что народный избранник находится в самой гуще спецоперации и, едва ли, не находится в наручниках», — отметил Милонов.

Депутат Госдумы считает, что дождаться добровольной отставки господина Резника, «запятнавшего свой мундир подозрениями», можно было бы только в случае, если ситуация произошла в веке XIX, когда «честь публичного человека была высшей ценностью».

В связи с этим Виталий Милонов потребовал начать проверку в отношении Максима Резника, и, если понадобится, добиться лишения его депутатской неприкосновенности.

«Прошу Вас провести проверку роли депутата петербургского парламента М. Резника в деле о задержания владельца нарколаборатории и, при необходимости, ходатайствовать о лишении его депутатской неприкосновенности и возбуждению уголовного дела, если он причастен к созданию и распространению запрещенных веществ», — написал политик.

Ранее Виталий Милонов заявил, что депутат с такой репутацией, как у Резника, просто не имеет права оставаться в законодательном органе власти второго по значимости города России.