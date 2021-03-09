Глава «Сильной России» призвал поставить под контроль расходы чиновников

Москва, 9 марта. Председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков заявил ФАН, что под контролем должны оказаться не только доходы, но и расходы чиновников.

Общественник прокомментировал сегодняшние слова начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина, сказанные им в интервью РИА «Новости».

«Данная статистика больше говорит об эффективности работы правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией, но она не показывает реалий, так как большинство преступлений коррупционной направленности остаются не выявленными, — заявил Цветков. — К сожалению, только по правоохранительной линии эту проблему не решить, она слишком обширна, и стражам порядка не справиться с ней в одиночку. Следует не только пресекать коррупцию, но и принимать определенные профилактические меры».

Собеседник ФАН отметил, что одним из самых эффективных методов как пресечения, так и профилактики коррупционной деятельности является контроль за расходами, а не только доходами чиновников и их родственников, а также публичная аргументация пользования транспортными средствами, квартирами и домами.

«Многие «нечистые на руку» госслужащие после этого просто уйдут с работы, так как не показывать доходы — это не проблема, а вот не показывать расходы привыкшим жить на широкую ногу чиновникам уже намного сложнее. Но это и хорошо: на их место придут честные и добросовестные люди, которые будут работать на благо региона, а не своего кармана», — заключил Антон Цветков.

По данным Виктора Балдина, среди российских регионов лидером по выявленным фактам коррупционного характера безусловно является Москва. Далее следуют Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.