Экономисты объяснили, как слабый рубль поддержит граждан и промышленность.



Россия преодолела кризисный пандемийный год успешнее многих стран. Отечественная продукция успешно выходит на мировые рынки и во многих отраслях достаточно конкурентоспособна. Не только качество дает российским товарам преимущество на внешнем рынке, но и цена. В чем плюсы девальвации? Как слабый рубль поддержит граждан и промышленность? Почему низкая инфляция – это не гарантия сытой жизни? Что делает государство, чтобы поддержать отечественного производителя и оттеснить иностранцев? Эти и другие вопросы обсудили экономисты и политики в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Низкая инфляция – не гарантия сытой жизни

По словам профессора школы финансов ВШЭ Ивана Родионова, экономика России сейчас достаточно слаба: падает уровень жизни и растет инфляция. Причем реальная инфляция «совсем иная, нежели нам говорит Центробанк». Российской экономике необходим толчок, например, такой, как был при строительстве олимпийских объектов, сказал профессор. Он также добавил, что высокая инфляция и рост цен - это не всегда плохо. Главное, чтобы вместе с ней росли и доходы населения.

«Мы получаем 15% инфляции в магазинах, при этом у нас доходы не растут. Они должны индексироваться на 10–15%, а для этого надо расширить бюджет. Непонятно, почему такой смешной бюджет. Нам необходимо сделать нормальную жизнь. <…> У нас есть правительство, которое должно об этом думать. Необходимо изменить налогообложение и стабилизировать контроль бизнеса», — рассказал эксперт.

По официальным данным Росстата, в России экономический спад, заявил доктор экономических наук, политик и публицист Михаил Делягин. Коронавирус в 2020 году нанес серьезный удар по экономике нашей страны. Делягин предположил, что 2021 год будет несколько легче, но если и ожидать экономического роста, то незначительного.

«У нас произвол монополии и лютая нищета. <…> По данным страховщиков, у нас более 70% населения имеют зарплату менее 25 тыс рублей в месяц. А эта цифра — реальный прожиточный уровень в России, поскольку официальный занижен вдвое. <…> Большинство людей живут бедно. Если мы отъедем от Москвы на 100 км, то это видно невооруженным глазом. И чем человек беднее, тем больше от него требует государство. О каком экономическом росте может тогда идти речь?», — возмутился экономист.

Ситуацию, по его мнению, могла бы изменить реформа налогообложения. Экономист также рассказал, что более 40% людей работают в «тени», а это отнюдь не способствует экономическому росту.

«Налоги надо плюсовать со штрафами, плюс все забывают про обязательные социальные взносы. Которые для людей с доходом ниже официального прожиточного минимума составляют 30%, а обеспеченные люди, которым по карману личный консультант, могут их вообще не платить. Главное, что во всем мире прогрессивная шкала налогообложения, а у нас регрессивная», — заявил Делягин.

Несколько иное мнение относительно прогрессивной шкалы налогообложения высказал член президиума «Опора России» Юрий Савелов. Представитель объединения предпринимателей считает, несмотря на то, что эта тема в последнее время довольно часто обсуждается, прежде, чем для кого-то повышать налог, надо сначала «помочь людям встать на ноги».

«На самом деле у нас не так много богатых людей. Кого обкладывать налогом? Надо дать сначала возможность людям заработать, а потом уже решать этот вопрос. Сейчас на 2% подняли НДС, и это уже повлекло проблемы. Пока у всех отрицательное мнение о прогрессивной системе налогообложения», — подчеркнул Савелов.

Он объяснил, что любой рост налогов в конечном итоге ложится на потребителя. Поскольку сразу растет цена на товар. И сразу встает вопрос: будет ли население покупать подорожавший товар. Ведь покупательская способность и так сейчас низкая. Поэтому увеличение налоговой нагрузки на предприятия и предпринимателей окончательно застопорит российскую экономику.

Чем плох дорогой рубль?

На рост цен существенно влияют не только налоги, но колебания курса валют. Население все чаще задается вопросом: раз уж цены на внутреннем рынке растут вслед за падением рубля, неужели нельзя укрепить национальную валюту? Первый заместитель председателя Госдумы по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев объяснил, почему излишнее укрепление рубля скажется негативно. Правительство, ослабляя рубль, пытается сбалансировать доходы, чтобы уменьшить дефицит бюджета. Ведь Россия осуществляет экспансию на внешние рынки, а дорогой рубль сделает наши товары менее конкурентоспособными. Да и продаем мы их за иностранную валюту. Но в этой ситуации есть другая, отрицательная сторона медали.

«Да, действительно, отечественный товар из-за слабого рубля станет более конкурентоспособным и дешевым в валюте, но у нас в этом случае автоматически повышаются цены. Поэтому будет необходимо пересматривать инвестиционные проекты и декапитализировать их. Конечно, это будет вызывать определенное социальное напряжение. Я абсолютно уверен, что в ближайшее время мы не будем ослаблять рубль, иначе нам придется и гражданам компенсировать доходную часть, и субсидировать целый ряд серьезных инфраструктурных проектов. Но нельзя допустить и переукрепление рубля. Его укрепление ниже 57–58 рублей за доллар станет критичным. Товар будет неконкурентоспособным на внешних рынках. А сейчас все больше высокотехничных товаров выходят на внешние рынки», — заключил Гутенев.

Чтобы смягчить девальвационный удар по населению, в Госдуме относительно недавно приняли закон, который позволяет правительству регулировать цены на продукты. Однако, искусственное регулирование — не панацея, добавил политик.

«Мы с вами хорошо понимаем, что зарегулировать рынок нельзя. Рынок должен быть достаточно свободным. <…> Крестьяне должны получить свою долю дохода. То есть, маржинальность должна быть справедливо распределена. Мы видим порой эгоизм торговых сетей, которые берут деньги за полку, за вход, за продвижение, за отсрочку расчетов по товару. И в этих условиях, на мой взгляд, чрезвычайно важно, чтобы различные государственные регуляторы работали на опережение. За счет квотирования, экспортных льгот, пошлин», — поделился мнением Гутенев.

Главное, по словам политика, чтобы не сложилась такая же ситуация, как и на рынке жилья. Когда снижение процентов по ипотеке привело к тому, что избыточную прибыль на каком-то этапе, завышая цены, стали получать строительные компании. После начались игры металлургов, которые стали продавать металл на внутреннем рынке по ценам выше лондонской биржи.

Поворот в сторону отечественного производителя

С учетом девальвации рубля бюджет ждет пополнение, и основными направлениями, на которые будут направлены средства, по мнению Гутенева, станут: поддержка граждан и промышленности.

«Был слегка ослаблен рубль и на фоне дополнительных доходов, которые обеспечивает подорожавшая нефть, мы увидим дополнительные ресурсы, который пойдут наименее защищенным слоям населения. Одновременно главным направлением будет сохранение рабочих мест. Нам необходимо повышать маржинальность промышленности. Грустно что в той же оборонке маржинальность редко превышает 4–4,5%», — отметил участник конференции.

Первый заместитель председателя Госдумы по экономической политике и промышленности поделился и хорошими новостями. Правительство две недели назад внесло в Госдуму очень большой системный документ, который приводит в порядок процедуру закупок. Этот документ дает существенные преференции отечественному производителю.

«Президент поставил задачу довести долю отечественной гражданской продукции до 25%, а к 2030 году до 50%. Сейчас эта задача выполняется опережающими темпами. Ростех обещал к 2025 году выйти на 50%. Важно чтобы мы не дискриминировали хотя бы внутренний рынок по отношению к российской продукции. Ведь недавно наш авиапром был дискриминирован по отношению к иностранцам. Около 95% гражданских самолетов были вне российской юрисдикции. С них не платился НДС. Полтора года назад нам удалось обнулить НДС для российского авиапрома. С председателем комиссии ВПК Юрием Борисовым и нашим вице-премьером удалось в прошлом году принять закон о квотировании, навеянный американским законом 1933 года который назывался «Покупай американское, нанимай американцев», — поделился Гутенев.

По словам спикера, принятый закон дает безусловную преференцию продукции отечественного ОПК. По самым грубым подсчетам речь идет о сумме в 1,2 трлн рублей. Грамотное законодательное регулирование в других сферах уже дало свои плоды. Гутенев привел в пример проект «Третий лишний», который был направлен на фармпроизводства. Он предусматривал ограничение входа на рынок иностранным компаниям, если уже есть два отечественных производителя. После реализации проекта крупные фармгиганты бросились наперегонки, локализируя производство на территории РФ, чтобы стать российскими. Именно это, по словам Владимира Гутенева, позволило удачно войти в пандемию.