Красноярец спас тонущую в реке собаку, несмотря на риск для жизни

Красноярск, 9 марта. Дворняга провалилась под лед на реке Енисей и едва не погибла. На помощь животному прибежал проходящий мимо местный житель.

Неравнодушный горожанин позвонил в экстренные службы и тут же ринулся самостоятельно вытаскивать пса из ледяной воды. Мужчина без страховки и специального оборудования подполз на животе к полынье и помог собаке вылезти на берег.

Позже очевидцы рассказали, что в центре города по тонкому льду Енисея бегали пять уличных псов. Трое из них убежали, а еще двое провалились в воду. Пока спасатели ехали, одну дворнягу унесло сильным течением. Сейчас же здоровью и жизни питомца ничто не угрожает.

Недавно в Иркутске сотрудники правоохранительных органов спасли трехлетнюю львицу, которая отбилась от цирка-шапито, сообщал ФАН.