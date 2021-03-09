МОК получил приглашение в Минск от белорусского олимпийского комитета

Минск, 9 марта. Руководство Национального олимпийского комитета Белоруссии пригласило представителей МОК в столицу республики для переговоров. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Ранее Международный олимпийский комитет отказался признавать экс-помощника президента Белоруссии Виктора Лукашенко главой НОК.

«В очередной раз заявляем о готовности к конструктивным переговорам с руководством Международного олимпийского комитета. НОК Беларуси по-прежнему открыто приглашает представителей МОК в Минск для комплексного и всестороннего изучения ситуации», — говорится в сообщении НОК.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что власти Белоруссии назвали политическим решение МОК о непризнании президентом Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко. Представители белорусской организации заявили, что решение МОК никак не повлияет на деятельность Виктора Лукашенко, и он продолжит возглавлять олимпийский комитет республики.