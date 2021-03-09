Вдова Ланового рассказала о роли актера в «Бессмертном полку»

Москва, 9 марта. Народный артист СССР Василий Лановой был истинным патриотом и считал делом жизни и совести защиту памяти погибших в Великой Отечественной войне, заявила его вдова Ирина Купченко.

Актриса театра и кино рассказала, что Лановой был целостным и социально активным человеком, который воспринимал близко к сердцу все события в России и мире. Поэтому он стал одной из центральных фигур в общественном гражданско-патриотическом движении «Бессмертный полк», его сопредседателем и символом, сыграл немаловажную роль в его работе.

«Война — самое сильное впечатление его детства, которое сформировало его взгляды и позицию на всю оставшуюся жизнь», — приводятся слова Купченко на сайте движения.

Звезда фильмов «Алые паруса» и «Офицеры» скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 28 января. Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище. В тот же день коллеги, родные и поклонники простились с ним в Театре имени Вахтангова, в котором актер трудился с 1957 года.