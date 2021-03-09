Известный шведский музыкант Ларс-Йеран Петров скончался от рака в 49 лет

Стокгольм, 9 марта. Музыканты шведской дэт-метал группы Entombed попрощались со своим вокалистом Ларсом-Йераном Петровым.

Причиной смерти в таком раннем возрасте стала неизлечимая форма рака — холангиокарцинома, диагностированная у певца в прошлом году.

«Он был и остается прекрасным другом, человеком, который своим голосом, своей музыкой, своим характером и своей уникальной личностью повлиял на многих. Когда его спросили в интервью, что он хотел бы написать на своей могиле, он сказал: «Я никогда не умру». А ты этого не сделал. Ты будешь вечно жить в наших сердцах», — написали коллеги Петрова в социальной сети.

Ларс-Йеран Петров родился в 1972 году. Он известен не только своей брутальной и агрессивной дэт-металлической манерой пения, но также своим чистым баритоном. Помимо собственной группы музыкант сотрудничал с такими коллективами, как Amon Amarth и Comecon и играл на ударных в проекте Morbid.

Писательница Татьяна Полякова умерла во Владимире на 62-м году жизни после онкологического заболевания, писал ФАН.