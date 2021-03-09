Председатель Госдумы поручил ускорить работу по реализации послания президента РФ

Москва, 9 марта. Комитет по информполитике совместно с Минцифры должен ускорить рассмотрение двух законопроектов, реализующих послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию в 2020 году.

Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По информации думской пресс-службы, парламентариям необходимо осуществить три законопроекта, чтобы в полной мере выполнить послание президента.

Спикер Госдумы уделил особое внимание двум пунктам, которые касаются правительственных законопроектов. Первый о персональных данных и второй о бесплатном доступе к социально значимым интернет-ресурсам. Володин посоветовал кабмину не затягивать с выполнением инициатив.

«Председатель Госдумы дал поручение профильному комитету (по информационной политике. — Прим. ред.) вместе с профильным министерством в недельный срок проработать вопрос об ускорении рассмотрения данных инициатив», — рассказали в пресс-службе Госдумы.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что в Госдуме намерены рассмотреть вопрос о назначении нового представителя РФ в Минске.