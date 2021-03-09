Боевики обложили жителей ЦАР неподъемной данью



Кага-Бандоро, 9 марта. Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) похищают мирных жителей, вымогая у их родственников выкуп.

«Они нападают на всех. Ловят на дороге прохожего, обвиняют в нарушениях, берут под стражу и требуют выплаты штрафа», — рассказал житель Кага-Бандоро.

Суммы незаконных взысканий доходят до 150 тысяч африканских франков (более 20 тысяч рублей), что для центральноафриканцев является неподъемной суммой.

По словам очевидца, люди живут в атмосфере террора. Сообщается, что вооруженные группировки настолько жестоки, что напуганные жители думают только о скорейшем освобождении Кага-Бандоро правительственными силами.

Армия ЦАР, подготовленная российскими инструкторами, проводит широкомасштабную операцию по зачистке территорий страны от боевиков из «Коалиции». Радикалы избегают прямых столкновений с военнослужащими и покидают ранее занятые позиции без сопротивления, зачастую бандиты бегут к границам с Камеруном и Чадом.

Ранее премьер-министр республики Фирмен Нгребада рассказал об освобождении городов Куанго и Нгакобо. Франция, предчувствуя репутационные потери, отказалась от поддержки координатора боевиков бывшего президента Франсуа Бозизе.